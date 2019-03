Vitaminepillen slikken om depressie te voorkomen? Het helpt niet

Zonde van je geld

Slecht nieuws? "Voor sommige mensen zal onze conclusie slecht nieuws zijn omdat ze denken dat vitamines slikken helpt", zegt Visser.

Maar er is volgens haar ook een andere kant: "Het is nu ook heel fijn om te weten dat je niet zomaar vitaminepillen moet gaan slikken. Het is zonde van je geld."

Moet je dan helemaal geen vitaminepillen en mineralen slikken? "Alleen voor een beperkte groep is het nuttig", zegt Visser. "Voor ouderen en voor jonge kinderen. Voor de rest van de mensen is het eigenlijk niet nodig en zijn de pillen zonde van je geld."