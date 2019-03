Voor eerst onderzocht: tieners slapen 40 minuten minder door schermgebruik

Nog even filmpje kijken in bed op de iPad. Of een spelletje spelen op de iPhone. Voor veel tieners, zoals Joelle Blankenstein, is het vaste prik voor het slapen gaan. "Ik zit elke avond op mijn telefoon", vertelt de 16-jarige.

Dat is niet zonder gevolgen. "Ik kom vaak heel moeilijk in slaap en wordt 's nachts dan wakker. Soms ben ik heel moe en dan ga ik niet op mijn telefoon. Dan slaap ik veel beter."

Voor eerste keer onderzoek

Joelle is geen uitzondering. Voor het eerst heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht wat het effect van schermen in de avond is op het slaapgedrag van tieners tussen de 8 en 18 jaar.

Door het schermgebruik stellen jongeren hun slaap uit en gaan ze dus later slapen, blijkt uit het onderzoek. Ook worden de tieners door het gebruik van hun mobieltje vaker 's nachts wakker en hebben zij meer klachten overdag: zoals moeite om wakker te blijven.

Neem het serieus

"Het belangrijkste dat we geconstateerd hebben, is dat minderjarigen slechter slapen door hun telefoongebruik. We weten nu dat ze tot laat op hun telefoon zitten en dat dit van invloed is op hun slaap", zegt een woordvoerder van het RIVM.

"We willen meer bewustwording. Dus neem het serieus als je kind er overdag last van heeft."