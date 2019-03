UMC Utrecht kan nierweefsel maken uit urine

De mini-nier kan gebruikt worden om ziektebeelden na te bootsen. Zo hebben nierpatiënten die een transplantatie ondergaan een grotere kans op een virusinfectie. "In het lab kunnen we een mini-nier zo'n virusinfectie geven. Vervolgens kunnen we kijken of die infectie met een bepaald medicijn weer geneest. Daarnaast kunnen we met mini-nieren gemaakt van weefsel van een patiënt met nierkanker bestuderen hoe de kanker verloopt en welk medicijn het best werkt."

Mini-darmen

Voor het onderzoek hebben de wetenschappers dezelfde methoden gebruikt als die gebruikt werden bij het maken van onder andere mini-darmen. Daarbij zijn de onderzoekers al zo ver dat ze medicijnen voor taaislijmziekte kunnen testen. Daardoor hoeven patiënten minder belast te worden met de zoektocht naar een medicijn dat voor hen werkt.

Het is (nog) niet zo dat dit nierweefsel bijvoorbeeld getransplanteerd kan worden in patiënten met nierproblemen. "Een van de uitdagingen daarvoor is dat de nieren dan moeten worden aangesloten op bloedvaten. De interactie tussen bloed en nier moet dan goed zijn", zegt hoogleraar experimentele nefrologie van het UMC Utrecht Marianne Verhaar.

Kunstnier

Wel kan het weefsel er in de toekomst mogelijk voor zorgen dat een kunstnier beter werkt, omdat het weefsel functies heeft die een kunstnier niet heeft. Een volgende stap in het onderzoek moet dan zijn om ervoor te zorgen dat het nierweefsel zo lang mogelijk blijft 'leven'.

Hoewel er nog veel vervolgonderzoek nodig is, is dit een grote stap, zegt Verhaar. Het maken van een mini-nier is ingewikkeld, omdat nierweefsel een complexe samenstelling heeft. De onderzoekers publiceren hun resultaten in het vakblad Nature Biotechnologie.