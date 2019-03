Marco Kroon aangehouden tijdens carnavalsweekend

In opspraak

Kroon is sinds hij in 2009 de Militaire Willems-Orde kreeg meerdere keren in opspraak geraakt. In 2010 werd hij beschuldigd van drugs- en wapenbezit. Voor het drugsbezit werd hij vrijgesproken, wel kreeg hij toen een boete en een voorwaardelijke werkstraf voor het bezit van vier stroomstootwapens.

Vorig jaar zocht hij de publiciteit over een 'incident' dat zou hebben plaatsgevonden toen hij in 2007 op missie in Afghanistan was. Hij stelt te zijn ontvoerd en verkracht door Taliban, en daarna zijn gijzelnemer te hebben gedood. Binnen defensie bestaan twijfels over zijn verhaal, maar Kroon houdt vol dat het is gebeurd.