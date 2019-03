Aantal AED's afgelopen jaar flink toegenomen

Burgerhulpverleners zijn mensen die kunnen reanimeren en die zijn aangesloten bij een alarmeringsdienst die via hun telefoon een bericht stuurt als iemand in hun buurt een hartstilstand krijgt. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut sneller bij een slachtoffer dan een ambulance; minuten die een groot verschil kunnen maken in de overlevingskansen van het slachtoffer.