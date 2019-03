Burgemeester wil rust terug in dorp van verdwenen Willeke Dost

De Groot heeft daarin gezegd dat hij rust wil in het Drentse dorp Koekange, dat onder zijn gemeente valt. Willeke Dost woonde daar op een boerderij tot ze in 1992 spoorloos verdween. Ze was toen vijftien jaar oud.

Weiland

Bezorgde burgers hebben eerder al 's nachts gegraven op het weiland bij die boerderij in de hoop het lichaam van het meisje te vinden. De politie heeft vervolgens ook daar gezocht, maar niets gevonden, zo bleek eind vorig jaar.