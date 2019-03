NS wil duurdere kaartjes spits testen, Rover is boos

Rover vreest dat daardoor dat reizigers juist eerder de auto pakken.

De NS wil kijken of reizigers ook op andere manieren verleid kunnen worden tot reizen buiten de spits, zei Smit tegen de website. Daarvoor denkt hij aan verschillende scenario's.

Prijsverschil

Een daarvan is een systeem waarbij de prijs van moment tot moment verschilt. Een ander idee is een korting op de prijzen aan de randen van de spits. Maar hij denkt ook aan een zogenoemde spitstoeslag. "Je kan er aan denken om op bepaalde trajecten waar geen capaciteit toe te voegen is, de prijs in de spits te verhogen", zei Smit tegen de website. Hij zou nog dit jaar een proef willen starten.

Volgens Rover is een spitstoeslag absoluut geen goed plan. "Er is een maatschappelijk opgave om juist meer reizigers in de trein te krijgen, ook in de spits", zegt Rover-directeur Freek Bos. "Dan halen we klimaatdoelen en kunnen we steden autoluw maken.'" Reizigers meer laten betalen voor reizen in de spits staat daar volgens Bos haaks op.