Meisje 200 keer misbruikt: zes daders krijgen celstraffen

De mannen hadden gezien 'de schimmige wereld van online seksdates' beter moeten nagaan of het meisje daadwerkelijk meerderjarig was, vindt de rechter. Een man kende het meisje via de oom en wist dat zij minderjarig was.

Ongeoorloofd risico

Alle mannen plaatsten hun seksuele lusten voorop en namen zo een 'ongeoorloofd risico', vindt de rechter. Vier mannen kregen celstraffen van zes of zeven maanden. De twee hoogste celstraffen waren gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Alle verdachten moeten het slachtoffer schadevergoedingen betalen oplopend van 2000 tot 7500 euro.

De oom heeft zelf het meisje ook misbruikt en liet haar de seks met de anderen filmen. Hij is in 2018 veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs. Hij is in hoger beroep gegaan.