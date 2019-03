Tegenvaller voor De Efteling: park mag toch nog niet uitbreiden

De Efteling is teleurgesteld over de uitspraak. "Wij begrijpen dat omwonenden de keuze maken om juridische stappen te zetten, maar hadden natuurlijk liever een andere uitspraak gezien. De plannen zijn tot stand gekomen na een uitgebreid proces, waarin de inbreng van zoveel partijen én ook van de omwonenden heel zorgvuldig is verwerkt. Er is gezocht is naar een balans tussen alle belangen. We wachten de definitieve uitspraak van de Raad van State af."