'Stomp in je maag' door belastende documentaire Michael Jackson

De documentaire draait om het verhaal van Wade Robson en James Safechuck. Ze zeggen stelselmatig te zijn misbruikt door Michael Jackson toen ze als jongens van 7 en 10 jaar oud in zijn Neverland werden uitgenodigd. De film wordt in twee delen uitgezonden op het Amerikaanse station HBO. Zondagavond is deel één, maandagavond volgt deel twee. In Nederland is de film volgende week vrijdag in zijn geheel te zien.

Aanklacht

De film ging in januari al in première op het Sundance Film Festival en daarna brandde de discussie los. Het maakt ontzettend veel los. Sommige fans gaan mee in het verhaal van de twee mannen en zien de zanger nu als een 'monster', anderen geloven er niks van en zijn juist woedend. Erfgenamen van Michael Jackson hebben een aanklacht ingediend tegen de zender.