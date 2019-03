Na maar liefst 50 zittingsdagen is het zover: Holleeder hoort zijn strafeis

Holleeder zelf was er bij alle zittingsdagen bij. Hij maakte een 'redelijke indruk' op Konijnenbelt. "Soms was hij gevat of zelfs grappig. Een enkele keer schoot hij uit zijn slof, meestal als zijn zussen of Peter R. de Vries tegen hem getuigden. En soms begon hij te kuchen als het lastig of ongemakkelijk voor hem werd. Maar over het algemeen oogde hij ontspannen."

'Zo veel publiek heb ik niet vaak gezien'

Opvallend was ook de grote publieke belangstelling. Vooral aan het begin en tegen het einde van het proces zaten er zo'n dertig mensen op de tribune, gewoon uit interesse. "Dat heb ik niet vaak gezien. Op twee momenten, op de eerste zittingsdag en bij het begin van het requisitoir, was de belangstelling zelfs zo groot dat er een extra zaal werd geopend met videoverbinding."

Dat zegt wel iets over de zaak die bij tijd en wijle vermakelijk was. "Je ziet Astrid en Sonja tegenover Willem kiften en bekvechten. Je hoort ze op elkaar reageren. Dat schuurt, dat is spannend." De eis wordt in de tweede helft van de middag verwacht.