Vouwwagens suf en oubollig? 'Ze zijn hipper dan ooit'

Aanvankelijk wilden ze in het najaar een nieuwe caravan kopen. Maar toen ze de nieuwe, modernere vouwwagen zagen, waren ze verkocht. "Hij heeft zo’n charmante uitstraling, hij staat binnen zeven minuten en je voelt je dichter bij de natuur staan dan als je een caravan slaapt. Het is echt fantastisch en avontuurlijk." In minder dan een jaar tijd zijn ze er al drie keer mee op vakantie geweest.

Ontwikkeling

Volgens Hans Louwers, secretaris van de Kampeer en Caravan Industrie, is het succes goed te verklaren. "De ontwikkeling van de vouwwagen heeft jarenlang stilgestaan. Maar nu zijn er nieuwe merken, en veel bestaande merken zijn in nieuwe handen. Dat geeft de vouwwagen een flinke impuls. Het design is moderner geworden, ze zijn hipper dan ooit."