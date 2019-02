Geen zin om te werken? 'Daar hoef je je echt niet voor te schamen'

René is eigenaar van het bedrijf It's my life in Den Bosch, dat zich bezighoudt met gezonde leefstijlen. Een hartstikke leuke baan, vindt hij. Behalve afgelopen maandag, toen de zon scheen, de verbouwing van zijn huis net achter de rug was en hij geen zin had om te werken. Waar veel mensen zoiets misschien niet durven te zeggen, deed hij dat wel. En René kreeg verrassend veel bijval. "Het kwam recht uit mijn hart."

'Schaam je niet'

Het taboe hierover wil René graag doorbreken. Volgens hem is 'geen zin hebben' niets om je voor te schamen. "Iedereen is altijd druk. Niemand die dan zegt dat hij een keer geen puf heeft. Werkgevers zouden er meer open voor moeten staan om een werknemer een day-off te geven als het werk dat toelaat."