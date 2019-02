Jaloezie, ergernis en competitiedrang: heb jij een vijand op je werk?

Ook bevordert een werkvijand de competitiedrang. "Je wil graag beter presteren dan je werkvijand." Dit zie je volgens Gort ook bij hoogopgeleide stellen. "Die zijn vaak ook competitief naar elkaar toe, maar bereiken daardoor ook meer. Eigenlijk is onze hele samenleving, het kapitalisme, op competitiviteit gebouwd. En dat werkt goed."

'Keep your enemies closer'

Maar wat moet je nou doen als je gaat lunchen en jouw werkvijand dreigt naast je te gaan zitten? "Als je nog niet helemaal in de haatmodus zit, moet af en toe met hem of haar lunchen zeker kunnen", vindt Gort. "Zo hou je het ook luchtig voor jezelf, anders creëer je een bom van irritatie."

Volgens Gort is communicatie, zoals vrijwel altijd, de oplossing. "Ga het gesprek aan, stel vragen zodat je ook te weten komt waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt. Durf je kwetsbaar op te stellen, dan is de kans groot dat jouw werkvijand dat ook doet. En je weet wat ze zeggen: keep your friends close, but your enemies closer."