Haagse heroïnefamilie verdwijnt voor jaren achter tralies

De politie trof het heroïnelaboratorium in augustus 2017 aan in een laboratorium in Bergschenhoek. Overdag werden er groenten gekweekt, maar 's avonds werd er morfine met behulp van azijnzuuranhydride en natriumcarbonaat omgezet in heroïne.

De politie kom uiteindelijk twaalf verdachten aanhouden. De politie wist telefoongesprekken met verdachten af te tappen. Ook in een garage in Bleiswijk vond de politie een drugslab aan.

Criminele organisatie

Negen veroordeelden, onder wie vier broers uit een Haagse familie en hun zwager, maakten deel uit van een criminele organisatie die zich bezighield met de productie van de harddrug.

De tiende veroordeelde was degene die met zijn bedrijf als tussenpersoon optrad bij de levering van de azijnzuuranhydride.