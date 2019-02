Aron overleefde zwaar bedrijfsongeval: 'Wand van 650 kilo viel op me'

Bloeden van binnen

Aron kwam nog bij bewustzijn en maakte zelfs nog een grapje. Maar hij bleek in shock en had allerlei bloedingen. Met spoed werd hij naar het ziekenhuis gebracht. "Ik ben direct geopereerd. Daarna ben ik een week in slaap gehouden. Ik had allerlei nachtmerries en trok steeds apparatuur uit mijn lichaam."

Een week na het ongeval ontwaakte hij uit zijn coma. Aron had inwendige bloedingen, een gebroken heup, verbrijzelde bekken en een geklapte blaas. Hij lag vijf weken in het ziekenhuis en moest maanden revalideren. Aron was door het oog van de naald gegaan. "Ik had net een dochtertje van een paar maanden en een zoontje van 4 jaar. Ook voor mijn gezin was het een loodzware periode."