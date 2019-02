Rechtszaak dodelijk ongeluk Anna Paulowna hervat na wrakingsverzoek

De inzittenden Colin (16), Roy (16) en Seph (15) kwamen daarbij om het leven.

B. was onder invloed van drank en drugs op het moment van het ongeluk, zei de officier van justitie vanochtend in de rechtbank. Het Openbaar Ministerie beschouwt hem, mede vanwege meerdere verklaringen van getuigen, als de bestuurder van de auto. B. zou veel te hard hebben gereden, haalde een andere auto rechts in en stuurde te snel een bocht in. Hij wordt dan ook vervolgd voor roekeloos rijden.

B. weet zelf niets meer

B. zelf weet vrijwel niets meer van het ongeluk, zei hij vanochtend in de rechtbank. Veel vrienden en familieleden van de overleden slachtoffers waren daarbij aanwezig. "Ik wil graag vragen beantwoorden, maar ik weet niets meer. We zaten met een groep te chillen bij het gemeentehuis. We dronken wat, we blowden wat. Ik weet nog dat we ergens heen zouden gaan. Vanaf dat moment is er alleen maar een zwart gat."