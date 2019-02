Tientallen vrienden en familieleden bij rechtszaak dodelijk ongeluk Anna Paulowna

Daemian (15) verloor drie van zijn beste vrienden

Daemian, vriend van Colin, Roy en Seph, vertelde in september aan RTL Nieuws dat hij door zijn knieën zakte toen hij hoorde dat zijn vrienden betrokken waren bij een ongeluk. Hij was zelf niet in de auto gestapt en een half uur voor het ongeluk naar huis gegaan. "Ik lag nog geen kwartier in mijn bed toen mijn moeder mij wakker maakte. Toen hoorde ik dat er iets ergs was gebeurd. Het eerste wat ik mij afvroeg was: Zijn mijn maten oké?' Ik ben meteen gaan bellen, maar niemand reageerde."

Toen stapte Daemian meteen op zijn fiets. Hij kwam al snel bij de ouders van de jongens uit en hij wist genoeg toen hij opeens agenten zag. "Ik barstte in tranen uit. Mijn hoofd zat zo vol dat ik niet wist wat ik moest denken. Ik had het niet meer."

"Het voelt alsof ik in een keer drie familieleden ben kwijtgeraakt. Wij zijn niet meer één grote blije familie. Het lijkt wel een nare droom waaruit ik nog steeds niet ben ontwaakt."