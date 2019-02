Duitse dierenambulance redt rat uit put: 'We maken geen onderscheid'

Al is het geen allemansvriend, de dierenambulance in Duitsland rukt ook voor een rat uit. Het beestje zat gisteren vast in een put en kwam er zelfstandig niet meer uit. "Hij piepte en was erg bang", zei hulpverlener Michael Sehr.

Michael startte samen met zeven collega's van de brandweer een reddingsoperatie, nadat buurtbewoners de rat zagen zitten in de putdeksel. Zijn lichaam zat helemaal vast in een gat van de put. © Berufstierrettung Rhein Neckar Michael stak een stok in de put en de brandweer kon de deksel zo openen, is te zien op een video die de dierenambulance heeft geplaatst. De rat spartelde flink toen er acht mannen om het beestje heen stonden. Zo gingen de mannen te werk: Met een draai en een duw wist Michael uiteindelijk de rat los te krijgen. "Hij sprong gelijk het riool weer in. We zullen ons zo nooit vervelen." 'Zal het niet snel vergeten' Na de redding kreeg Michael van kinderen in de buurt nog een cadeautje: een tekening met een rat erop. Michael vertelt tegen de Duitse krant Bild: "We maken geen onderscheid tussen verschillende dieren. Ik zou ook geen mensen op straat laten liggen als hij of zij er toevallig anders uitziet." © Berufstierrettung Rhein Neckar