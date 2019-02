Baudet, Dijkhoff, Jetten en Marijnissen voor het eerst in live tv-debat

Thierry Baudet (FvD), Klaas Dijkhoff (VVD), Rob Jetten (D66) en Lilian Marijnissen (SP) zijn voor het eerst te zien in een live debat volgende maand in Amsterdam. In de Rode Hoed staan ze in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart naast Lodewijk Asscher (PvdA), Sybrand Buma (CDA), Jesse Klaver (Groen Links) en Geert Wilders (PVV).

Acht grootste partijen in de peilingen

Deze partijen zijn op dit moment de acht grootste partijen in de peilingen van de Peilingwijzer. Onder leiding van Frits Wester en RTL Nieuwspresentatrice Daphne Lammers gaan ze met elkaar het debat aan over de onderwerpen klimaat, welvaart, traditie en migratie.