Oranjes stralen tijdens fotoshoot op skivakantie

En dat de koninklijke familie ook wel van een dolletje houdt, blijkt wel uit het einde van het fotomoment. Terwijl de vrouwen op verzoek even apart voor de camera's poseren, besluiten de mannen tegelijkertijd voor de camera te springen. Claus Casimir, de zoon van prins Constantijn en prinses Laurentien, verliest daarbij zelfs even zijn evenwicht.