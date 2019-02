Craig zat 39 jaar onterecht vast en krijgt 19 miljoen euro schadevergoeding

Coley zou zijn ex-vriendin Rhonda Wicht hebben gewurgd en haar zoontje hebben gedood in zijn bed in de stad Simi Valley in de Amerikaanse staat Californië. De veroordeling leunde sterk op de verklaring van de buurvrouw van zijn ex-vriendin.

Gebons

Die zei op de bewuste dag hard gebons gehoord te hebben, terwijl Coleys auto buiten geparkeerd stond. Ze verklaarde dat iemand met half-lang haar in de auto wegreed. De jury had meerdere weken nodig om tot de veroordeling te komen, maar was duidelijk: hij moest de rest van zijn leven in de gevangenis blijven zonder kans op vrijlating.

Coley zelf hield altijd vol onschuldig te zijn. Een gepensioneerde detective besloot enkele jaren geleden de zaak opnieuw te onderzoeken. Een jaar later startte ook de lokale politie een onderzoek, schrijft de Los Angeles Times.