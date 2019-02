Chelsea-keeper Kepa weigert wissel en blijft staan, coach is woest

Uiteindelijk kon Kepa er niet voor zorgen dat Chelsea als winnaar van het veld stapte, ondanks het feit dat hij zelf nog een strafschop tegenhield. Manchester City won de penaltyreeks met 4-3.

Misverstand

Na afloop sprak Sarri over 'een groot misverstand'. "Ik dacht dat mijn doelman kramp had en niet in staat was te keepen in de strafschoppenserie'', zei hij enigszins gekalmeerd. "Maar het was geen kramp, hij kon gewoon blijven keepen."

Sarri kondigde wel een gesprek aan met zijn doelman. "Kepa had gelijk, maar de manier waarop hij dat liet zien, was verkeerd."