Grote zorgen over massale uittocht laatste stukje IS-bolwerk

Ook de Koerden in Syrië hebben herhaaldelijk een beroep gedaan op regeringen om hun burgers terug te kunnen laten keren, maar de meeste landen zijn terughoudend om de jihadisten en hun familieleden naar huis te laten gaan vanwege de veiligheidsproblemen.

Bijna verslagen

IS had ooit een groot gebied in handen, dat het uitriep tot 'kalifaat', maar inmiddels is de terreurbeweging flink teruggedrongen. Achter de linies, in gebieden waar IS inmiddels is verslagen, gaan burgers weer naar huis.