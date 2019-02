10.000 betogers op de been voor klimaatmars Gent

De mars is een initiatief van Greenpeace Gent, die zich liet inspireren door de klimaatmars die eind januari in Brussel werd georganiseerd. Daar kwamen 70.000 mensen op af, veel meer dan verwacht. "Vrijwilligers van Greenpeace vonden het de hoogste tijd om ook in Gent onze stem voor het klimaat te laten horen", zegt Joerie Thijs van Greenpeace tegen de Belgische krant De Morgen.

Marsen

In België zijn de laatste tijd verscheidene marsen gehouden. Eerdere protesten werden vooral georganiseerd door scholieren. Ook in Nederland worden klimaatmarsen gehouden. Naar schatting kwamen 15.000 scholieren begin februari naar Den Haag. Op 10 maart staat een mars gepland in Amsterdam. Op Facebook geven 12.000 mensen aan om te gaan.