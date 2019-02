Vier partijen overwegen overname Intertoys

Curator Joris Lensink van De Vos & Partners bevestigde hiermee berichtgeving van die strekking in de Telegraaf en NRC. Wie de drie andere geïnteresseerden zijn, wil hij nog niet zeggen.

'Leuke partij'

De partijen kunnen vandaag tot middernacht een onvoorwaardelijk bod doen, aldus de curator. Morgenochtend wordt duidelijk wie definitief in de race zijn. De bewindvoerders gaan maandag om de tafel met de directie en de aandeelhouders. Volgens Lensink is de groep franchisers 'een leuke partij, maar ook een moeilijk te organiseren partij'. Volgens hem is het een kwestie van dagen voor duidelijk wordt wat de toekomst van de winkels is.

Intertoys vroeg ruim anderhalve week geleden uitstel van betaling aan. Woensdag werd duidelijk dat de keten failliet is. Naast Lensink is ook Jasper Berkenbosch van advocatenkantoor Jones Day als curator betrokken bij het faillissement.