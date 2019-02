Ajax-demonstratie in Den Haag verplaatst om veiligheid

Dat meldt de gemeente. Het besluit is genomen wegens de vrees voor 'ernstige wanordelijkheden in de binnenstad' en 'omwille van de veiligheid van de bewoners, ondernemers en bezoekers in het centrum van de stad'.

Confrontatie

In Den Haag komen vandaag zo'n 250 Ajacieden naar het Malieveld. Zij protesteren omdat ze al jaren niet meer welkom zijn bij ADO Den Haag. Supporters van ADO Den Haag stonden ze vanochtend al op te wachten: