Bezoeker Efteling misdraagt zich, attractie stilgelegd

De jonge bezoeker moest uiteindelijk door beveiligers van het dak van het bootje worden gehaald. De Gondoletta moest daarvoor tijdelijk worden stilgelegd, meldt het Brabants Dagblad.

Park uitgezet

Volgens de krant, die een woordvoerder van de Efteling sprak, was de jongen met een groep vrienden in het park. De groep was al een tijdje kattenkwaad aan het uithalen bij de bootjesattractie.

Volgens de website Loopings is de jongen het park uitgezet nadat hij door beveiligers van de boot was gehaald. De Efteling heeft laten weten dat hij geen straf krijgt en welkom blijft in het park, zolang hij zich aan de regels houdt.