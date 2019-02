Dode man in flatgebouw Oss slachtoffer van een misdrijf

De dode man die gisteren in een flatwoning in het Brabantse Oss is gevonden, is slachtoffer van een misdrijf. De politie heeft aanwijzingen dat ervoor een overval in de woning heeft plaatsgevonden en is een groot onderzoek gestart.

De dode man werd door een familielid gevonden in woning aan de Lisztgaarde in Oss. De familie bezocht de man omdat ze geen contact met hem konden krijgen. Ze vonden de 63-jarige bewoner in zijn woning en belden meteen de hulpdiensten. Ambulancemedewerkers waren snel ter plaatse, maar konden niets meer voor de man doen. Overval Rond 20.00 uur werd de politie geïnformeerd, en ging de recherche naar de woning toe. Daar aangekomen bleek dat de man het slachtoffer is geworden van een misdrijf. Wat hem uiteindelijk het leven heeft gekost, wordt onderzocht. De recherche heeft de hele nacht onderzoek gedaan in de woning en in de omgeving. Alle indicaties wijzen erop dat er een overval in de woning aan is voorafgegaan, stelt de politiewoordvoerder tegen RTL Nieuws.