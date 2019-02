Dode man gevonden in flatgebouw Oss, mogelijk overval

In een flatwoning in het Brabantse Oss is een dode man gevonden. De politie heeft aanwijzingen dat ervoor een overval in de woning heeft plaatsgevonden en is een groot onderzoek gestart.

De dode man werd door een familielid gevonden in woning aan de Lisztgaarde in Oss. Het gaat om de 63-jarige bewoner. Overval Rond 20:00 uur werd de politie geïnformeerd, en ging de recherche naar de woning toe. Het onderzoek is in volle gang. Alle indicaties wijzen erop dat er een overval in de woning aan is voorafgegaan, stelt de politiewoordvoerder tegen RTL Nieuws.