Intertoys Amstelveen voortijdig dicht: 'Mijn personeel werd bespuugd'

Storing

De Groot, al 47 jaar eigenaar van de winkel, vervolgt: "Dat ik dit nog mee moeten maken, zo in mijn laatste dagen als ondernemer. Geen woorden voor. Sommige klanten hadden geen zin meer om te wachten en pakten lukraak allerlei spullen mee. Waanzin. Pure diefstal."

Gisteren liet Intertoys nog weten dat er nog tienduizenden cadeaukaarten in omloop waren, ter waarde van in totaal zo'n 1 miljoen euro. De keten laat in een reactie weten dat er inderdaad in enkele winkels medewerkers zijn belaagd: "Het is heel vervelend dat dit soort incidenten gebeuren. We vragen om geduld van onze klanten", zegt een woordvoerder.