Chauffeur verliest zijn complete lading: weg vol met 11 kuub beton

De chauffeur van de betonwagen is erg geschrokken, vertelt zijn baas Frans Kessels. "Hij had zelf op het begin niets door, maar hij hoorde wel wat vreemde dingen."

'Voorbijgangers riepen dat hij beton verloor'

"Voorbijgangers wezen hem er toen op dat hij beton verloor. Toen is hij snel gestopt." De trommel bleek afgebroken te zijn. "De wagen staat niet vast. Hij kan wel doorrijden, maar dan ligt heel Eindhoven onder het beton, dat doen we dus maar niet."

Daarom moet de chauffeur op de plek blijven staan waar hij nu staat, totdat al het beton is opgeruimd. "Dat gaan we zelf doen. We hebben geen idee hoe dit heeft kunnen gebeuren. De trommel is pas een jaar oud, het is heel vreemd."

Beton van de weg scheppen

Het kan zeker een paar uur duren voordat de weg is opgeruimd. Ze gaan het zelf van de weg scheppen en er is ook een veegwagen onderweg. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het om ongeveer elf kuub ton gaat.