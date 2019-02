Politie onderzoekt onwelwording Nederlands meisje (6) skilift

Dat laat burgemeester Nicolas Rubin van het Franse Châtel aan RTL Nieuws weten. Daarnaast vertelt een Nederlandse, van wie haar familie bij het meisje in de lift zat, dat er geen sprake was van een beknelling. "Ze zat niet klem. Mijn familie had het idee dat het meisje naar beneden keek. Bij het uitstappen tikte ze haar aan en bleek ze slap." Toen ze dat doorkregen, hebben ze direct om hulp geroepen.

Per helikopter naar het ziekenhuis

Het meisje had een hartstilstand, vertelt Rubin. "Zodra de lift boven was, is er direct hulp geboden door EHBO'ers die op de skipiste waren. Ze hebben haar gereanimeerd waarna ze per helikopter naar het ziekenhuis in Genève is gebracht."

De lift waar het meisje in zat, is sinds januari in gebruik. Zodra de lift boven is, maakt het automatisch een foto. "De politie heeft die beelden bekeken en op basis daarvan is niet vast te stellen of ze daadwerkelijk bekneld zat." Daarom doet de politie nu verder onderzoek. Ze wachten daarbij het rapport van de behandelend arts af.

Geen verdachten

De vijf mensen die met het meisje in de skilift zaten, hebben na het ongeluk een verklaring afgelegd bij de politie. Ze zijn geen verdachten in het onderzoek. Het zou om Duitsers, Engelsen en Nederlanders gaan.