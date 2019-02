20 jaar cel geëist in hoger beroep tegen Mark de J. voor moord Everink

Tegen voormalig tenniscoach Mark de J. is voor het doden van zakenman Koen Everink in een hoger beroep twintig jaar cel geëist. Everink werd in maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven.

De 31-jarige voormalig tenniscoach van Robin Haase werd vorig jaar door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot achttien jaar cel voor het doden van zijn voormalige vriend en gokmaatje Everink, bijna drie jaar geleden. Vandaag geboortedag Everink De J. was in hoger beroep gegaan tegen die uitspraak. Vorige week was de eerste van twee zittingsdagen. Vandaag, op de geboortedag van Everink, is de strafeis van 20 jaar geformuleerd. Lees meer Verdachte van moord op Koen Everink herhaalt: 'Ik ben onschuldig' Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. De miljonair was door tientallen messteken om het leven gebracht. Dat gebeurde terwijl zijn destijds 6-jarige dochtertje boven lag te slapen. Zij was degene die 's ochtends haar vader vond. Ontvoerd Gokverslaafde De J. had een schuld van 80.000 euro bij de zakenman. Hij heeft altijd stellig ontkend. De J. zegt dat hij tijdens een bezoek aan Everink was ontvoerd door een groep mannen. Een aantal van die mannen zou Everink hebben vermoord, zegt hij. Vader Koen Everink: ‘'Duur van het proces is ons zeer zwaar gevallen'