Verpleger vervolgd voor vier 'insulinemoorden', hij kon ongehinderd zijn gang gaan

Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar in totaal vijftien verdachte gevallen in de zaak tegen de verpleger Rahiied A onderzocht., die werkte in verschillende verzorgingshuizen in de regio Rotterdam. Rahiied wordt nu in vier gevallen verdacht van moord en in zeven gevallen verdacht van poging tot moord. In vier andere gevallen was er geen bewijs van betrokkenheid.

Overal tekortkomingen

Daarnaast deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek naar de vier verzorgingshuizen waar Rahiied werkte in Rotterdam, Ridderkerk en Puttershoek. Nu blijkt dat in alle vier de huizen, 't Huys te Hoecke in Puttershoek, Humanitas in Rotterdam, het Jasmijnhuis en De Riederborgh in Ridderkerk, meerdere tekortkomingen waren.

Eind 2017 ontving de inspectie meldingen van incidenten waarbij vermoedelijk door een zorgverlener, zonder medische noodzaak, moedwillig insuline was toegediend aan patiënten. In die tijd waren in alle verzorgingshuizen tekortkomingen op het gebied van personeelsbeleid, deskundigheid van medewerkers en medicatieveiligheid.

Personeel niet op orde

Zo hadden de verzorgingshuizen het aannamebeleid voor personeel niet op orde.