Te veel druk voor millennials? 'Niet zeuren, maar aan de slag'

Dat er iets aan de hand is met de millennials, staat wel vast. Drie op de vier studenten raken emotioneel uitgeput en een op de drie heeft een verhoogde kans op een burn-out, bleek uit onderzoek. Uit een andere studie bleek dat bijna 20 procent van de jongeren last heeft van psychische klachten waardoor ze in hun dagelijks leven worden belemmerd. En zo zijn er nog veel meer onderzoeken.

Maakbaar geluk

Volgens Launspach ervaren millennials die druk voor een groot deel doordat ze zijn opgevoed met de gedachte dat alles maakbaar is. "Als je goed kiest, goed je best doet, kun je supersuccesvol worden: dat is wat wordt uitgedragen. De onderliggende boodschap is dan: als je niet succesvol of gelukkig bent, heb je dat volledig aan jezelf te wijten. We zijn vergeten dat ongeluk en tegenslagen er gewoon bij horen."