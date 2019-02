Vrouw valt van fiets door olie op de weg: 65.000 euro schadevergoeding

Waar komt dat geld nou precies vandaan?

De 65.000 euro komt dus uit het Waarborgfonds. Dat is in 1965 speciaal opgericht om slachtoffers van onbekende, doorgereden, gestolen of onverzekerde motorvoertuigen schadeloos te kunnen stellen.

Vorig jaar werden 46.549 claims gemeld: 21.773 voor schade aan geparkeerde voertuigen, 18.918 claims voor wegmeubilair, 1.231 gevallen met personenschade en 4.627 meldingen in de categorie ‘overig’.

Er werd vorig jaar in totaal ruim 62 miljoen euro uitgekeerd. Het geld in het fonds komt van alle Nederlandse verzekeraars. Een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen gaat namelijk naar het Waarborgfonds.