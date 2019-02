Juf Daisy bij tien beste docenten van de wereld: 'Het wordt nu echt onwerkelijk'

Eerder was de jury al onder de indruk van haar persoonlijke verhaal. "Ik denk dat ik de dingen die ik vroeger in mijn thuissituatie heb meegemaakt, om heb weten te zetten naar de leraar die ik nu ben. Ik weet hoe belangrijk het is om veiligheid te geven en echt te luisteren", zei ze toen tegen RTL Nieuws.

Miljoen dollar

De prijsuitreiking in Dubai is gekoppeld aan een congres dat een paar dagen duurt. Daisy zal onder meer een masterclass geven en haar persoonlijke verhaal vertellen. "Eigenlijk vertegenwoordig ik dan namens Nederland ons onderwijs."

Op de laatste dag wordt de winnaar bekend. Hij of zij krijgt 1 miljoen dollar mee naar huis om te besteden aan het onderwijs. Daisy weet al wat ze met het geld zou doen. Met prinses Laurentien is ze bezig kinderen meer te betrekken in het onderwijs. "Ik hoop dat kinderen en volwassenen meer samenwerken, en dat kinderen op die manier gelukkiger worden."