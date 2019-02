Rotterdammers de straat op voor beter uitgaansleven

Maar de gemeente verloor steeds meer het vertrouwen in de initiatiefnemers. "Men heeft een keer om uitstel gevraagd, dat is verleend. Maar toen nog een keer om uitstel werd gevraagd, hield het op. We waren te ver van de aanvankelijke voorwaarden afgedreven", zei een woordvoerder tegen RTV Rijnmond.

Meer geld

Honderden mensen kwamen uiteindelijk naar de demonstratie tegen de gemeente op het Stadshuisplein. De gemeente werd opgeroepen meer geld beschikbaar te stellen voor cultuurinitiatieven voor jonge mensen. "Het komt niet bij de bestuurders op, al het geld gaat naar grote musea", zei Hajo Doorn, stadsdramaturg bij Theater Rotterdam.

Hij wil dat de gemeente 100 miljoen euro beschikbaar stelt voor cultuurinitiatieven zodat de 'straatcultuur' terugkomt in Rotterdam. De demonstranten konden zich daar wel in vinden en begonnen dat bedrag enige tijd te scanderen.

Terugdraaien

Of de danceclub nu echt van de baan is, is niet helemaal zeker. Coalitiepartij D66 wil dat het college het besluit om te stoppen met Maatschappij voor Volksgeluk terugdraait.