Toch carnavalsoptocht na brand: 'Het wordt emotioneel'

De impact van de brand was groot. Merks zag volwassen mannen met tranen in hun ogen. "Hun ziel en zaligheid zat erin. Sommige wagens waren al zeventien jaar in gebruik. In de hal zijn relaties ontstaan, mensen brachten er uren in door. Zeker in aanloop naar carnaval: elke avond, elk weekend was het er vol."

Steunbetuigingen

Meteen kwamen talloze steunbetuigingen binnen. Andere carnavalsverenigingen boden massaal hulp aan en de gemeente regelde meteen een tijdelijke nieuwe hal. "We konden wagens krijgen, kleding, aggregaten, gereedschap. Gisteren kwam er nog een vrouw bij me om lasapparatuur te brengen die ze niet meer nodig had." Ook VVD-Kamerlid Thierry Aartsen uit Breda beloofde zijn netwerk aan te boren om de gedupeerde verenigingen te helpen.

De carnavalsverenigingen weten nu zeker: de optocht op 2 maart gaat gewoon door. Maar hij zal wel anders dan anders worden. "Kleiner en emotioneler. Het wordt de meest bijzondere optocht ooit. Het klinkt cru, maar je zou bijna zeggen dat de brand ons iets moois heeft gebracht."