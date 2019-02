Hulpverleners blikken terug op reddingsactie na gasexplosie: 'Het was zo onwerkelijk'

We hebben het over 27 januari, de dag dat er in Den Haag een gasexplosie was, drie huizen instortten, chaos ontstond en er vier mensen gered moesten worden. In een video van de brandweer Haaglanden evalueert Lucien Groenewegen samen met Ed Adema van de brandweer en Mark Jan Videler hoe er aan toeging. Voor de hulpverleners was het een unieke reddingsoperatie.

'Er was overal paniek'

"Het was zondagmorgen en mijn pager ging", vertelt Lucien. "Ik dacht: oke, dit is een melding die ik nog nooit eerder heb gekregen. Toen ik aankwam was er paniek, overal paniek. Mensen renden en de politie moest de straat schoonvegen."