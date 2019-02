Openen we dit weekeinde het barbecueseizoen? 'Het wordt stralend'

Het hele weekend zal de zon gaan schijnen en komt de temperatuur overdag uit op zo'n 15 graden. "Natuurlijk blijft het 's nachts en 's ochtends nog wel koud. Het kan aan de grond gewoon nog vriezen." Middendorp waarschuwt de ijverige tuinmannen en -vrouwen dan ook. "Je moet echt nog even wachten met de plantjes, anders vriest alles kapot."

'Trek laagjes aan!'

Vooral het hogedrukgebied zorgt dit weekend voor 'rustig en aangenaam' weer. "Tussen 12 en 5 uur is mijn advies om lekker naar buiten te gaan. Trek dan laagjes aan! Een vest of jas is namelijk wel nodig, maar dan kun je wel lekker in een T-shirt op het terras gaan zitten."

En ja, we kunnen dit weekend dus het barbecueseizoen gaan openen, zegt Middendorp. "Een lunch van de barbecue lijkt me perfect voor aankomende zondag. Er zal geen druppel vallen en geen wolkje aan de lucht zijn: perfect dus."

Geen regen: een zorg voor boeren

Klinkt allemaal veelbelovend, maar toch is er een minpuntje aan dat lenteweer. "Boeren beginnen inmiddels wel met argusogen naar de weerkaarten te kijken. De grond is nog steeds hartstikke droog en als met dit weer de planten en bomen gaan groeien, trekken die nog meer water uit de grond. Als ik naar de hele maand februari kijk, zie ik vrijwel geen regen. Voor ons is dat lekker, maar voor de natuur en de boeren niet."