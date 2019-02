Wat een plaatje: zo zag de supersneeuwmaan er vannacht uit

Een supermaan is een volle maan die veel groter en helderder lijkt dan normaal. Dat komt omdat de maan niet in een cirkel om de aarde draait, maar in een ellips. Als de maan op een minimale afstand van de aarde staat én toevallig net een volle maan is, noemen we dat een supermaan.

Vanuit het hele land plaatsten mensen foto's van 'hun' maan op sociale media.

Fotograaf Harry Donker maakte deze prachtige plaat van de supermaan. Alleen vloog er net iets in zijn beeld.