Man die in vuilniszak ontsnapte uit gevangenis, weer in de cel

Hij had zich verstopt in een grote, blauwe vuilniszak en werd zo via een karretje de gevangenis uitgereden. Een briljante ontsnappingspoging vonden velen, maar nu is de 26-jarige man weer opgepakt.

Politieagenten die gisteren een bedrijf in Rotterdam in de gaten hielden, zagen namelijk tot hun grote verbazing een bekende binnenwandelen: de 26-jarige ontsnapte man. Makkelijke aanhouding De agenten volgden hem naar binnen en konden hem daar eenvoudig aanhouden. Lees meer Dief ontsnapt in vuilniszak uit gevangenis Rotterdam Sinds de ontsnapping van de man uit gevangenis De Schie eind december, hadden alle agenten zijn foto en gegevens gekregen om goed naar de man uit te kijken. "De agenten die maandagmiddag stonden te posten bij de zaak waren bezig met een heel ander onderzoek, maar waren zo scherp dat ze de man na bijna twee maanden herkenden en achterna liepen het pand in", schrijft de politie in een verklaring. Geen extra straf voor ontsnapping De handlanger die de ontsnapping mogelijk maakte, werd al eerder in Rotterdam gearresteerd. Helpen bij een ontsnapping is namelijk strafbaar. Ontsnappen zelf niet. De nu aangehouden man zal dus geen extra straf krijgen, maar alleen het restant van zijn straf die hem eerder was opgelegd, uit moeten zitten. Lees meer Ontsnappen uit gevangenis is niet strafbaar