OM vervolgt verdachte dodelijk ongeluk Pinkpop

Het Openbaar Ministerie vindt dat het aan de verdachte te wijten is dat het ongeluk is ontstaan, omdat hij onvoorzichtig of onoplettend zou hebben gereden. Uit het onderzoek is niet gebleken dat er sprake is van opzet. Daarom wordt hij niet verdacht van doodslag, maar dus wel van het veroorzaken van en doorrijden na een dodelijk ongeluk.

'Hij was in shock'

De advocaat van Danny S. laat weten dat de zaak als een loden last op de schouders van zijn cliënt ligt. "Hij probeert zijn privéleven weer op te pakken, maar het is natuurlijk niet zomaar iets wat er is gebeurd."

Eerder gaf S. via zijn advocaat aan dat hij de mensen niet zag zitten op de weg. Hij zou het pas gemerkt hebben, toen hij ze raakte. In paniek reed hij vervolgens door, hij zou 'in shock' zijn geweest na het ongeluk. Het is nog niet bekend wanneer de zaak voor de rechter komt.