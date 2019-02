Een wolf voor je neus: wegrennen of stokstijf stil blijven staan?

Wolvenkenner Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland stelt dat we ons na het nieuws van gisteren in ieder geval geen zorgen hoeven te maken.

Wat moeten we dan doen, als er opeens een wolf voor onze neus staat?

"Vooral heel blij zijn", lacht Lelieveld. "Serieus, een wolf tegenkomen is echt zeldzaam, er staat er niet zomaar eentje voor je neus. Vooral omdat het een wild vluchtdier is. Ze vermijden alle risico's en lopen echt de andere kant op als ze een mens zien."

Waar komt die gedachte dan vandaan, dat een wolf eng is?

"We kennen natuurlijk allemaal het sprookje. En ja, een wolf heeft natuurlijk zoals in het sprookje grote tanden. Maar dat ze zomaar bijten, is allang niet meer het geval. Die gedachte komt dus vooral vanuit vroeger, toen we best wel last hadden van wolven. Wolven hadden in die tijd nog wel eens last van hondsdolheid en in de laatste fase van dat virus bijten ze alles wat ze maar tegenkomen. Gelukkig is dat virus allang bestreden."

Kinderen en honden kunnen dus zonder problemen in het bos spelen?

"Kinderen sowieso. Omdat mensen overdag leven en wolven vooral in de nacht, is er een kleine kans dat je een wolf tegenkomt tijdens het bouwen van een hut. Daarnaast houden wolven dus niet van mensen. Wij zijn in hun ogen gevaarlijk, omdat we in staat zijn om ze te doden. Vroeger doordat we ze doodschoten, maar nu kan dat nog steeds onbedoeld met de auto bijvoorbeeld."