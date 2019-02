Vrachtwagen ramt politieauto op vluchtstrook A16: agenten hielpen bij pech

Op de A16 is vanmiddag een politieauto geramd door een vrachtwagen. De Poolse chauffeur zag de wagen, die geparkeerd stond op de vluchtstrook, helemaal over het hoofd. De ravage is enorm.

De politieagenten stonden op de vluchtstrook geparkeerd, omdat ze een automobilist hielpen die met pech langs de weg stond. De auto had een klapband en 'ter beveiliging' stond de politiewagen daar achter stil. Vrachtwagenchauffeur gewond "Gelukkig zaten de collega's niet in de auto", schrijft de politie op hun Instagramkanaal. Zij zijn dan ook met de schrik vrijgekomen. De vrachtwagenchauffeur raakte gewond aan zijn hoofd. De rechterrijstrook van de A16 richting Antwerpen werd een tijd afgesloten vanwege het ongeluk.