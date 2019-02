De grootste supermaan van het jaar vanavond te zien

De afstand tussen de maan en de aarde verandert het hele jaar door. Dat komt doordat de maan geen cirkelvormige, maar een elliptische baan om de aarde heeft. Gemiddeld is de afstand tussen de maan en de aarde 384.000 kilometer. Bij een supermaan staat de maan 'maar' 357.000 kilometer bij ons vandaan.

Daarom lijkt hij vanavond zo groot en is hij zo fel. Vooral aan het begin van de avond, wanneer de zon net onder is, is hij enorm.

Vooral 's avonds goed te zien

Het zal waarschijnlijk ook een van de weinige momenten zijn dat hij te zien is, want hoe langer je wacht, hoe meer wolken er verschijnen. "Vanuit het westen wordt de bewolking vanavond steeds dikker", zegt Maurice Middendorp van Buienradar.

"In de nacht is het overwegend bewolkt met in het noorden zelfs af en toe wat lichte regen. Kleine kans dat je dan iets van de supermaan ziet."