Volière met 300 vogels brandt volledig uit: 'Ik kan het niet geloven'

Midden in de nacht belde de achterbuurman aan bij Jan en zijn vrouw Carla. Hij vertelde dat de volière in brand stond. "Ik dacht, dat kan niet zo zijn. Alles is heel goed beveiligd." Maar het bleek toch waar te zijn. Vreselijk vond hij het om te zien. "De vlammen schoten hoog boven het hok uit."

Benauwd

Jan probeerde nog naar binnen te gaan om te redden wat er te redden viel. "Maar ik werd al benauwd toen ik het hok in wilde lopen. Het zag er zwart van de rook. Mijn vrouw hield me uiteindelijk tegen." De brandweer had twee uur nodig om het vuur te blussen, geen vogel heeft het overleefd. Terwijl Jan er jarenlang werk in had zitten.