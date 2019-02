Jonge bestuurder rijdt 210 km/u en seint met groot licht naar politie

De agenten in die auto reageerden verbaasd toen de jongeman achter hen met knipperende lichten aan het seinen was om aan de kant te gaan.

Toegestane snelheid: 100 km/u

Toen hij zijn zin kreeg en voorbij kon rijden, zette de agenten de achtervolging in. Over een traject van slechts enkele kilometers klokte de auto voor hen een gemiddelde snelheid van 210 kilometer per uur. De toegestane snelheid is op de weg van Waalwijk naar Tilburg 100 kilometer per uur.

Hij kreeg een stopteken en de agenten hebben het rijbewijs van de jongeman ingenomen.